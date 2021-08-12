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Jet ski meraklıları korku salıyor

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Jet ski meraklıları korku salıyor
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, son günlerde artan hava sıcaklıklarından dolayı serinlemek için sahillere koşan vatandaşlarımızın açıklarda sürüş yapması gerekirken sahile yakın sürüş yapan jet ski tutkunlarından dolayı tedirgin olduklarını dile getirdiler.
Özellikle kıyıya yakın yerlerde denize girerek serinlemek isteyen vatandaşların yakınlarında jet skileriyle dolaşan kişilerin neden ihtarlara uymadıklarını sorgulayan vatandaşlarımız, “İlla ki birilerinin başına bir iş gelecek ve öyle mi ders alacağız?” diyerek sitemlerini aktardılar.
Bu arada bazı jet ski kullananların zaman zaman deniz içinde kazalar yaşadıklarını da gördüklerini ifade eden vatandaşlarımız, bu jet skileri kiralayan kişilerin tehlikenin farkında olarak sürüş yapmaları gerektiğini sözlerine eklediler.
 
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