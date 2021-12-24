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Jeneratörler ambarlardan çıkmaya başladı

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Karanlık günlerin yakın olduğunu gören vatandaşlar ambarlarındaki jeneratörleri çıkarmaya başladı

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Jeneratörler ambarlardan çıkmaya başladı
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan vatandaşlarımız, ülkemizde yaşanan ekonomik kriz yanında Kıb-Tek’in iyi yönetilememesi nedeniyle de son günlerde ülke genelinde elektrik kesintilerinin yapılmaya başlandığını belirterek bu konudaki sitemlerini dile getirdiler.
Hafta başından itibaren Kıb-Tek’in gerek Teknecik’teki santralde gerekse AKSA santralinde arıza nedeniyle kesinti yapılacağını açıklayarak her gün bölge bölge kesinti yaptığına dikkat çeken vatandaşlarımız bu gidişatın ülkede karanlık günlerin yakın olduğunu dile getirdiler.
Bu gidişatla daha uzun elektrik kesintilerinin olacağını düşündüklerini belirten vatandaşlarımız, “Anlaşılan yıllar önce kullandığımız jeneratörlerimizi ambarlardan çıkarıp kullanmaya başlayacağız. Ancak bu mazot veya benzin fiyatlarıyla jeneratör çalıştırmakta akıl işi değil” diyerek sitemlerini paylaştılar.  
 
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