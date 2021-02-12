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İsyan ettiren görüntüler

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İsyan ettiren görüntüler
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Mağusa sakini vatandaşlarımız, vatandaşların son günlerde ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle gerek evlerinde gerekse bahçelerinde temizlik işlerine giriştiklerini ancak kendi ev ve bahçelerini temizlerlerken çevreyi kirlettiklerini iddia ederek bizlerle Mağusa’da yaşadıkları bölgede çektikleri bazı fotoğrafları paylaşarak sitem ettiler.
Vatandaşlarımız, özellikle bahçelerinden çıkan molozları kendi evlerinin önünde biriktirmeyerek, fotoğrafta görüldüğü gibi mahalle aralarındaki boş alanlara bırakan kişilerin yarattığı bu çirkin görüntülere isyan ettiler.
İnsanların yaşadıkları çevreyi güzelleştirmek yerine çöp ve molozları ortaya yere bırakarak çirkinleştirmesinin mantığını anlayamadıklarını ifade eden vatandaşlarımız, “Çıkan çöp ve molozları kapınızın önüne bıraksanız belediye çöpçüleri gelip alacaktır. Ama siz kendinizin evinin önü kirli görünmemesi için çevreye bırakarak çok daha fazla kirlilik yarattığınızı bilmiyorsunuz” diyerek sitemlerini dile getirdiler.
 
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