banner583
banner590
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 16 kişi ve maskesiz dolaşan 2 kişi hakkında yasal işlem.
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 16 kişi ve maskesiz dolaşan 2 kişi hakkında yasal işlem.
511 0
KKTC’de mutasyonlu virüs saptandı!
KKTC’de mutasyonlu virüs saptandı!
44 0
 
Kadıköy'de dev randevu
Kadıköy'de dev randevu
24 0
İs kokusundan dışarı çıkamıyoruz
İs kokusundan dışarı çıkamıyoruz
394 0
Simge isimlerimizin heykelleri Surlariçi Şehir Müzesi’nde
Simge isimlerimizin heykelleri Surlariçi Şehir Müzesi’nde
22 0
Önce yıktı sonra restore sözü verdi
Önce yıktı sonra restore sözü verdi
63 0
Beton mikserleri yolları mahvediyor
Beton mikserleri yolları mahvediyor
43 0
banner529
banner570

İsrafa dur diyelim

banner476

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, bazı marketlerin yaptıkları israfları gördükçe içlerinin eridiğini ifade ederek bu israfa dur demek gerektiğini dile getirdiler.

İsrafa dur diyelim
banner601

KKTC'de birçok market veya toptancının et-süt, yüzlerce gıda çeşitlerinin tarihi geçenini fotoğrafta görüldüğü gibi en yakın çöpe veya bir yere gömdüklerini söyleyen vatandaşlarımız, bunun çok büyük bir israf olduğunu dünyada gıda kaynaklarının her geçen gün azaldığını unutmamak gerektiğine dikkat çektiler.
Market veya toptancılara seslenen duyarlı vatandaşlarımız “Hiç insafınızda mı yok? Tarihi geçene kadar bekleyeceğinize indirimli ürünler reyonu yapılsa fena mı olurdu?” diyerek bu konuda bir farkındalık yaratmak gerektiğini ifade ettiler.
“Sayın Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na sesleniyoruz. Bu israfa talana dur deyin” diyen vatandaşlarımız, marketlerin tarihi geçecek olan ürünleri ucuzlatarak satması için teşvik edilmesini istediler.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.