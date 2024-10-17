İskele Evkaf TMK’da bitmeyen inşaat eğitimi aksatıyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan İskele bölgesindeki İskele Evkaf TMK’daki bazı öğrenci velileri ilk ve orta eğitimde yeni eğitim yılının başlamasının üzerinden yaklaşık 1 ay geçtiğini ancak çocuklarının henüz tam kapasiteyle eğitime başlayamadığını belirterek nedenlerini bizlerle paylaştılar.

İskele Evkaf Türk Maarif Koleji’nin yaklaşık 8 yıl önce eğitime başladığını ancak 2 yıl önce kendi binasına taşındığını anlatan veliler fakat yapılan okul binasının yetersiz kalmasıyla bu yıl yaz aylarında üst katlara ek derslik yapılması için inşaatların başladığını söylediler.

Yaklaşık 5 aydır inşaat çalışmalarının devam ettiğini ancak halen yeni bir sınıfın eğitime açılamadığını söyleyen öğrenci velileri “Yeni sınıf açılmadığı gibi eski sınıflarda yaşanan elektrik sorunlarından dolayı kullanılamadığı için birçok dersin yapılamadığını biliyoruz” dediler.

Yapılan ek dersliklerin bitmemesinden dolayı her gün birçok sınıfın ders yapamadığını yineleyen öğrenci velileri ayrıca devam eden inşaatlardan dolayı öğrenci ve öğretmenlerin hayati tehlikesi olduğunu da vurguladılar.

Eğitim Bakanlığı’na çağrı yapan öğrenci velileri bu şekilde eğitimin aksamasının kabul edilemez olduğunu söyleyerek yetkililerin bu duruma bir çözüm bulmalarını talep ettiler.