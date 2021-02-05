banner583
banner590
İs kokusundan dışarı çıkamıyoruz
İs kokusundan dışarı çıkamıyoruz
87 0
Simge isimlerimizin heykelleri Surlariçi Şehir Müzesi’nde
Simge isimlerimizin heykelleri Surlariçi Şehir Müzesi’nde
16 0
 
Önce yıktı sonra restore sözü verdi
Önce yıktı sonra restore sözü verdi
57 0
Beton mikserleri yolları mahvediyor
Beton mikserleri yolları mahvediyor
39 0
Yasağa rağmen piknik
Yasağa rağmen piknik
157 0
Fenerbahçe Hatay’da hata yapmadı
Fenerbahçe Hatay’da hata yapmadı
25 0
Toplumsal bağışıklık için toplumun yüzde 90'ını aşılamak lazım
Toplumsal bağışıklık için toplumun yüzde 90'ını aşılamak lazım
26 0
banner529
banner570

İs kokusundan dışarı çıkamıyoruz

banner476

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde hava sıcaklıklarının son zamanlarda geceleyin oldukça düşmesi nedeniyle evlerde ısınmak için yakılan odun sobası veya şöminelerden dolayı adeta dışarıya çıkamaz olduklarını ifade ederek sıkıntılarını bizlerle paylaştılar.

İs kokusundan dışarı çıkamıyoruz
banner601
 
Gerek odun sobalarından gerekse şöminelerden etrafa yayılan is kokularının kendilerinin oldukça etkilediğini dile getiren vatandaşlarımız, “Etrafa yayılan is kokusu nedeniyle zaman zaman nefes alamaz oluyoruz. İnsanlara da yakmayın diyemeyiz. Zira elektrik ücretleri el yakıyor” dediler.
Ancak odun sobalarında yakılanların ne olduğunu anlayamadıklarını ancak sanki plastik yakılıyormuş gibi ağır bir kokudan dolayı dışarı çıkmaktan ve nefes almaktan korktuklarını sözlerine eklediler.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.