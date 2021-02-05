İs kokusundan dışarı çıkamıyoruz

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde hava sıcaklıklarının son zamanlarda geceleyin oldukça düşmesi nedeniyle evlerde ısınmak için yakılan odun sobası veya şöminelerden dolayı adeta dışarıya çıkamaz olduklarını ifade ederek sıkıntılarını bizlerle paylaştılar.



Gerek odun sobalarından gerekse şöminelerden etrafa yayılan is kokularının kendilerinin oldukça etkilediğini dile getiren vatandaşlarımız, “Etrafa yayılan is kokusu nedeniyle zaman zaman nefes alamaz oluyoruz. İnsanlara da yakmayın diyemeyiz. Zira elektrik ücretleri el yakıyor” dediler.

Ancak odun sobalarında yakılanların ne olduğunu anlayamadıklarını ancak sanki plastik yakılıyormuş gibi ağır bir kokudan dolayı dışarı çıkmaktan ve nefes almaktan korktuklarını sözlerine eklediler.

