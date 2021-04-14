İnternet aracılığıyla dolandırıcılığa dikkat

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, son zamanlarda sosyal medya üzerinden dolandırıcılık girişimlerinin arttığı bildirilmekte.



Özellikle sosyal paylaşım sitesi facebook üzerinden tanıdığınız kişilerin hesabını çalarak arkadaşlarından kendilerine hediye verme vaadiyle kredi kartı numarasını isteyen sahte hesapların adeta kol gezdiği, bunun yanında e-mail yoluyla bazı kişiler tarafından bilgiler gönderilerek banka hesap numaraları istendiği bize ulaşan bilgiler arasında yer almakta.

Bu sahte hesaplara karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda duyarlı vatandaşlar tarafından duyurular yapıldığı bildirilirken, herkese bu konuda sorumluluk düştüğü kaydediliyor.



