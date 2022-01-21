“İnsanlardaki tahammülsüzlüğe anlam veremiyoruz”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde insanların her geçen gün biraz daha değiştiğini ve tahammülsüzleştiğini iddia ederek, geçtiğimiz gün şahit oldukları bir olayı bizlerle paylaştılar.

İnsanlardaki tahammülsüzlüğe anlam veremediklerini söyleyen vatandaşlarımız, “Geçtiğimiz gün Mağusa’da yaya geçidinde yaşlı bir teyzenin karşıya geçmek için tam 7 dakika belki de daha fazla beklediğine şahit olduk” dediler.

Daha sonra bir araç sürücüsünün yaşlı teyzeye karşıya geçmesi için durup yol verdiğini anlatan vatandaşlarımız, “Fakat bir sonraki araç yol veren araca korna çalmalar, küfür etmeler daha neler yapmadı ki!” diyerek bu duruma tepki gösterdiler.

Vatandaşlarımız, “Biz bu ülkede kendimize olan saygımızı maalesef kaybettik, 30 saniye sonra gideceğin yere gitsen ne olur?” diyerek sitemlerini aktardı ve artık silkinerek kendimize gelmemiz gerektiğini vurguladı.

