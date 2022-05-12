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“İnsanlar uzayda yaşamaya çalışırken, biz e-devleti çalıştıramıyoruz”

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İnsanların uzayda yaşamak için çalışma yaparken ülkemizde halen e-devlet uygulamasının tam anlamıyla çalışmamasının büyük utanç

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“İnsanlar uzayda yaşamaya çalışırken, biz e-devleti çalıştıramıyoruz”
 
 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, dünyada hızlı bir şekilde her şeyin dijitalleşmesine karşın ülkemizde özellikle kamunun halen bu dijitalleşmeye ayak uydurmakta zorlandığını dile getirerek bu konuda yaşadıkları bir sıkıntıyı bizlerle paylaştılar.
Vatandaşlarımız emeklilikle ilgili tüzükler hakkında bilgi almak için KKTC Başbakanlığı altında çalışan Merkezi Mevzuat Dairesi’nin kullandığı mevzuat.kamunet.net adresine internet üzerinde giriş yaparak arama yaptıklarını belirttiler.
Adresi girip sayfayı açtıkları zaman Tüzük arama yapma bölümüne giriş yapıp ne arama yapmak istedikleri ile ilgili kelimeyi yazıp arama yatıkları zaman çıkan tüzükleri açmaya çalıştıklarında önlerine “‘Adope Flash Player’ artık desteklemiyor” yazısının çıktığını aktaran vatandaşlarımız bu nedenle istedikleri bilgiye ulaşamadıklarını belirttiler.
‘Adope Flash Player’ uygulamasının 2020 yılında sona erdiğini belirten vatandaşlarımız “Bu tarihten önce yapılan tüzüklerin birçoğunu açıp okuyamıyoruz. Bu konuyla ilgili yetkililer bunu fark etmiyor mu? Bu bölümden sorumlu yetkililer ne yapıyor?” diye sorguladılar.
İnsanların uzayda yaşamak için çalışma yaparken ülkemizde halen e-devlet uygulamasının tam anlamıyla çalışmamasının büyük utanç olduğunu ifade eden vatandaşlarımız yetkilileri göreve davet ederek sözlerini tamamladılar.
 
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