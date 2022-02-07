“İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı”

Vatandaş ülkemizde insanoğlunun canının hiçbir değerinin olmadığını söyledi





Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı sürücü vatandaşlarımız ülkemizde insanoğlunun canının hiçbir değerinin olmadığını geçtiğimiz gün başlarından geçen bir olayla anladıklarını ifade ederek sitemlerini gönderdikleri bir fotoğrafla paylaştılar.

Bir süreden beridir Türkmenköy ile Dörtyol arasında başlayan yol yenileme çalışmaları olduğunu söyleyen sürücü vatandaşlarımız, geçtiğimiz Cuma akşamı bu yolu kullanarak Mağusa’ya gitmek istediklerini ancak fotoğrafta görülen toprak yığınıyla aniden karşılaşınca adeta şoklarını yaşadıklarını vurguladılar.

“Ne bir uyarı levhası ne bir ışık. Bunun üzerine birisi çıkıp bir kaza yapsa bunun hesabını kim verecek?” diyen sürücü vatandaşlarımız, bu yolun giden şikayetler sonrası olacak dün öğle itibariyle polis tarafından ulaşıma kapatıldığını belirtiler.

Bu yol kapanmadan da yolda trafik işaret ve uyarı levhaları koymayla da belki de bu sıkıntının aşılabileceğini söyleyen vatandaşlarımız “Ama o gün biraz süratli olsak ve dikkat etmeseydik, belki de bir kaza yaşamış olacaktık. Yani insan hayatı bizim ülkede bu kadar ucuz olmamalı” diyerek sözlerini tamamladılar.

