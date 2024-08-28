“İllaki birilerinin canının yanması mı gerek”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Lefke bölgesinden bazı vatandaşlarımız Lefke Avrupa Üniversitesi yolu üzerindeki sorunları bizlerle paylaşarak şikayetlerini dile getirdiler.

“LAÜ yolu üzerinde yaşayan vatandaşlar olarak, ciddi sorunlarla karşı karşıyayız!

Yolda bulunan hiçbir aydınlatma yanmıyor, bu durum hem yayalar hem de araçlar için büyük bir tehlike oluşturuyor” diye bölge sakinleri zaman zaman ölümle burun buruna geldiklerini ifade ettiler.

Bu bölgedeki kaldırımların da içler acısı durumda olduğunu zira bakım yapılmadığı için yürümek neredeyse imkansız hale geldiğini iddia eden bölge sakinleri “Yeni açılan bir arazi, mevcut yolu kırmış durumda, bu da hem trafiği hem de yaya güvenliğini riske atıyor” dediler.

Belediyeye bu durumu defalarca iletmelerine karşın hala hiçbir önlem alınmadığını belirten bölge sakinleri “Bu bölgede yaşayan vatandaşlar olarak, yetkililerin acilen bu sorunlara çözüm bulmasını talep ediyoruz. Birşeyler yapılması için illaki birilerinin canının yanması mı gerekiyor” diyerek yetkilileri göreve davet ettiler.