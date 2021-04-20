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İlkbaharla uyanan böcek ve sürüngenlere dikkat

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, ilkbahar aylarıyla birlikte hava sıcaklıklarının yükselmesinin ardından böceklerin ve sürüngenlerin ortaya çıkmaya başladığını ifade ederek herkesin otlarla uğraşırken daha dikkatli olması gerektiğini dile getirerek yaşadıkları bir olayı paylaşarak uyarılarını yaptılar.

İlkbaharla uyanan böcek ve sürüngenlere dikkat
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Fotoğrafta görülen dev tarantula örümceği geçtiğimiz gün bahçe evlerinde temizlik yaptıkları sırada fark ettiklerini belirten vatandaşlarımız, “Bu dev tarantula örümceği fark etmeseydik belki de bizi ısıracak ve zehirleyecekti” dediler.
Doğada bu tip zehirli örümcekler ve yılanların olduğunu unutmadan hareket etmek gerektiğini vurgulayan vatandaşlarımız “Bu zehirli böcek veya yılanların ısırması veyahut sokması halinde hemen bir acil servise başvurmak gerektiğini de unutmamakta fayda var” diyerek herkesi dikkatli olmaya davet ettiler.
 
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