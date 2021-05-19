Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevre dostu vatandaşlarımız, ülkemizin eşsiz sahillerinin bayram tatili boyunca oldukça kötü şekilde kullanıldığını ve buralara giden insanların adeta çevre kirliliği yaratarak oralardan ayrıldıklarını belirterek serzenişlerini paylaştılar.



Eşsiz sahillerimizden biri olan Kuzey Sahil şeridindeki plajlardan Alagadi Sahili fotoğrafta görüldüğü adeta çöplüğe döndüğünü aktaran çevreci vatandaşlarımız “İlk bakışta ayı barınağı sanırsınız. Zira ayılar bu şekilde yediklerini oldukları yere bırakıp oradan ayrılırlar” diyerek sitem ettiler.

Sahilin girişindeki park alanında en az 4 tane çöp arabası olduğunu ifade eden çevreci vatandaşlarımız “Bu sahili kullananlar yiyip içtiklerini alıp 100 metre taşıyamayacak kadar aciz kişiler mi bilmiyoruz ama, bizce bu kişiler herhalde evlerinde de bu şekilde yiyip içtiklerini ortada bırakıp masadan kalkıyorlar” diyerek sözlerini tamamladılar.

