banner583
Patates cipsi yüklü tır araç cayır cayır yandı
Patates cipsi yüklü tır araç cayır cayır yandı
240 0
Kraliçe II. Elizabeth paraları tek kitapta toplandı
Kraliçe II. Elizabeth paraları tek kitapta toplandı
74 0
 
25 0
Yangın helikopteri konuşlanıyor
Yangın helikopteri konuşlanıyor
34 0
Beşiktaş'ın 16. şampiyonluğu
Beşiktaş'ın 16. şampiyonluğu
27 0
Kermiya'da boş arazide çıkan yangın korkuttu
Kermiya'da boş arazide çıkan yangın korkuttu
37 0
TürkBankası T-Gate projesiyle teknoloji ihracına kapı açacak
TürkBankası T-Gate projesiyle teknoloji ihracına kapı açacak
59 0
banner661
banner570

İlk bakışta ayı barınağı sanırsınız

banner476

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevre dostu vatandaşlarımız, ülkemizin eşsiz sahillerinin bayram tatili boyunca oldukça kötü şekilde kullanıldığını ve buralara giden insanların adeta çevre kirliliği yaratarak oralardan ayrıldıklarını belirterek serzenişlerini paylaştılar.

İlk bakışta ayı barınağı sanırsınız
 
Eşsiz sahillerimizden biri olan Kuzey Sahil şeridindeki plajlardan Alagadi Sahili fotoğrafta görüldüğü adeta çöplüğe döndüğünü aktaran çevreci vatandaşlarımız “İlk bakışta ayı barınağı sanırsınız. Zira ayılar bu şekilde yediklerini oldukları yere bırakıp oradan ayrılırlar” diyerek sitem ettiler.
Sahilin girişindeki park alanında en az 4 tane çöp arabası olduğunu ifade eden çevreci vatandaşlarımız “Bu sahili kullananlar yiyip içtiklerini alıp 100 metre taşıyamayacak kadar aciz kişiler mi bilmiyoruz ama, bizce bu kişiler herhalde evlerinde de bu şekilde yiyip içtiklerini ortada bırakıp masadan kalkıyorlar” diyerek sözlerini tamamladılar.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.