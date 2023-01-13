Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, kış aylarıyla birlikte artan gribal enfeksiyonlar ve nezle gibi hastalıklara karşı kullanılan ilaçlardan bazılarının fiyatlarının ülkemizde uçtuğunu dile getirerek bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.

Özellikle Ocak ayı ile birlikte ülke genelinde görülen grip salgınları nedeniyle gerek kendilerinin gerekse çocuklarının kullandığı fotoğraftaki burun spreyini ülkemizdeki eczanelerden 90-100 TL arasında satın aldıklarını söyleyen vatandaşlarımız, ancak Türkiye’de bu spreyin fiyatının ise 50 ile 55 TL arasında olduğunu öğrendiklerini kaydettiler.

Bu fiyat farkının neden olduğunu sorgulayan vatandaşlarımız, “İki kat fiyat farkı nasıl olur anlamıyoruz. Ülkeye girerken yüzde 20 vergi eklensin, yüzde 20 de taşımacılık ve KDV’si eklensin. Fiyat bu kadar artmaz. Ancak anlaşılan o ki bizim eczaneler yüzde 50 kazançla bu ürünleri satıyorlar” diyerek sitem ettiler.

Bu konuda ilgili bakanlığın denetim yapıp yapmadığını sorgulayan vatandaşlarımız, herkesin enayi yerine konulmaması gerektiğini sözlerine eklediler.

