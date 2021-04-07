İkametgâh belgesi için fahiş ücret istendi

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız geçtiğimiz günlerde bir tanıdığının yaşadığı bölgenin muhtarından aldığı ikametgah belgesi için muhtarın kendisinden aldığı ücret konusunda görüşlerini paylaşarak bu şekilde dolandırıcılığın kabul edilemez olduğunu dile getirdi.



Vatandaşımız, gerek köylerde gerekse ilçelerde köy ve mahalle muhtarları tarafından verilen ikametgah belgesinin karşılığında cüzi bir miktar ücret alınmasının normal olduğunu belirterek “Ancak arkadaşımın bana söylediğine göre bu ikametgah belgesini veren muhtarın kendisinden 50 TL almış. Bu kabul edilebilir bir durum değil” diyerek tepki gösterdi.

Kendisinin yaptığı soruşturma sonucunda ikametgâh belgesi için muhtarın pul parası dışında ücret almasının yasal olmadığını öğrendiğini ifade eden vatandaşımız, yetkililerin bu konuda muhtarları uyarıp denetlemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

