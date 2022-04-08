banner762
banner815
“İftar yemekleri neden verilmiyor?”
“İftar yemekleri neden verilmiyor?”
123 0
18 0
 
“Zamdan indirim yalan oldu”
“Zamdan indirim yalan oldu”
13 0
Yıldırımlılar yıllardır yol tamiri bekliyor
Yıldırımlılar yıllardır yol tamiri bekliyor
88 0
Gecenin galipleri, Levent ve GG
Gecenin galipleri, Levent ve GG
8 0
“Yap boz en iyi yaptığımız iş”
“Yap boz en iyi yaptığımız iş”
25 0
Vatandaşların son durumu!
Vatandaşların son durumu!
56 0
banner797
banner794

“İftar yemekleri neden verilmiyor?”

banner476

“İftar yemekleri neden verilmiyor?”

 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre geçmiş yıllarda Güzelyurt’ta Müze karşısında bulunan Belediye Parkı’nda Kızılay tarafından kurulan iftar çadırında verilen iftar yemeklerinin bu yıl verilmemesi oruç tutan vatandaşların tepkisine neden oldu.
Bölge sakinlerinin bu yıl İftar yemeklerinin neden verilmediğini sorguladıklarını bildiren bölge muhabirimiz Niyazi Ergülen, vatandaşların geçmiş yıllara oranla daha fazla ekonomik zorluk çektikleri için iftar yemekleri gibi sosyal dayanışmayı artıran etkinliklere daha fazla ihtiyaç duyduklarını söylediklerini aktardı.
Konuyla ilgili bilgisine danıştığı Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, kendisine bu yönde bir talep iletilmediğini kaydetti.
Geçtiğimiz yıl pandemi döneminden dolayı Kızılay Ramazan ayında halka iftar vermemişti.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.