“İftar yemekleri neden verilmiyor?”





Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre geçmiş yıllarda Güzelyurt’ta Müze karşısında bulunan Belediye Parkı’nda Kızılay tarafından kurulan iftar çadırında verilen iftar yemeklerinin bu yıl verilmemesi oruç tutan vatandaşların tepkisine neden oldu.

Bölge sakinlerinin bu yıl İftar yemeklerinin neden verilmediğini sorguladıklarını bildiren bölge muhabirimiz Niyazi Ergülen, vatandaşların geçmiş yıllara oranla daha fazla ekonomik zorluk çektikleri için iftar yemekleri gibi sosyal dayanışmayı artıran etkinliklere daha fazla ihtiyaç duyduklarını söylediklerini aktardı.

Konuyla ilgili bilgisine danıştığı Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, kendisine bu yönde bir talep iletilmediğini kaydetti.

Geçtiğimiz yıl pandemi döneminden dolayı Kızılay Ramazan ayında halka iftar vermemişti.

