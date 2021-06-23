Hurda böyle mi taşınır?

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir duyarlı sürücümüz, geçtiğimiz gün Lefkoşa- Mağusa anayolunda ilerlerken önüne çıkan fotoğraftaki hurda taşıma aracıyla ilgili sitemlerini bizlerle paylaştı.



Hamitköy-Haspolat kavşakları arasında önünde giden bu hurda taşıyan araç sürücüsünün kendisini düşünmese bile trafikte olan diğer sürücüleri düşünmesi gerektiğini söyleyerek “Hurda taşıma böyle mi olur? Eğer hurda taşınacaksa büyük ve derin bir kamyon kullanmalı ve hurdalar yola sarkmamalı” diye konuştu.

Fotoğrafta görüldüğü gibi hurdaların kamyonetin sağından solundan taştığını sanki de düşecekmiş gibi durduklarını belirten vatandaşımız “Eğer kamyon ile taşıyamıyorsa neden daha az koyup iki defada taşımıyor onu anlamak mümkün değil” diyerek sitemlerini dile getirdi.

