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Hükümsüz tutuklular yargılanma bekliyor

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan cezaevinde tutuklu hükümsüz olarak yatmakta olan mahkum yakınları, yargının görevini yerine getirmesini beklediklerini ilettiler.

Hükümsüz tutuklular yargılanma bekliyor
 
Cezaevinde bulunan yaklaşık 200 civarındaki hükümsüz tutuklunun aylar hatta yıllar vardır yargılanarak cezalarının verilmesini bekledikleri bildirilirken, yargının neden bu kadar ağır çalıştığını sorguladılar.
Aylardır sürekli olarak yargılanmak için dava günü verilip ertelenen birçok mahkum yakınının bu durumdan rahatsız oldukları bize ulaşan bilgiler arasında bulunmakta.
 
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