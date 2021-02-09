Hızlı internet için engel devlet mi?

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde son bir yıldır elzem hale galen hızlı internet bağlantısı özellikle hem evlerde hem de işyerlerinde büyük sıkıntı yaşatırken, bu konuda İnternet Servis Sağlayıcıları’nın devletin kendilerine engel koyduğu yönünde serzenişte bulundukları gelen bilgiler arasında.

Dünyada hatta komşu Güney Kıbrıs’ta 5G kullanılmaya başlanırken ülkemizde henüz 3G’nin bile hızlı olmadığı konusunda isyanı olan vatandaşların ülkede 40-50 Mbit internet hızına ulaşmanın imkansız olmadığını dile getiriyorlar.

Öte yandan ülkedeki İnternet Servis Sağlayıcılarının Ulaştırma Bakanlığı’nın kendilerine izin vermesi halinde Devlet tarafından tek bir kuruş yatırım ya da maliyet gerektirmeden, istenilen internet hızını sağlayabileceklerini defalarca ilettikleri bildirilmekte.

İnternet Servis Sağlayıcılarının vatandaşın şimdi ödediği internet ücretlerine yakın fiyatlara 50, 100 hatta 200Mbit internet servisi sağlayabilmek için gerekli altyapıyı oluşturmaya hazır olduğu bize ulaşan bilgiler arasında yer almakta. Bunun için tam 2 yıldır sadece basit bir onay bekledikleri aldığımız bilgiler arasında bulunuyor.

Bu konuda tünelin ucunda yeni bir ışık göründüğü ve ilerleyen günlerde hızlı internet sağlanması adına çalışmalara izin verilebileceği de bize ulaşan bilgiler arasında.

