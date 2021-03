Hiçbir yerin düzeni yok

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Gazimağusa bölgesi sakini bazı vatandaşlarımız, ülkemizdeki sistemin vatandaşı bezdirdiğini dile getirerek, bu konudaki görüşlerini bizlerle paylaştılar.



“Ne biçim bir memlekette yaşıyoruz. Her yerin düzeni bozuk. Çalışıyorsun, maaşından sosyal sigorta için kesinti yapılıyor. Hastaneye geliyorsun kayıt ücreti alıyorlar” diyen vatandaşlarımız, bununla kalmayıp sonra doktor bakındıklarında, doktorun kağıda röntgen yazdığını ve onun bile kaydını yapıp tekrar ücret aldıklarını kaydettiler.

“O zaman milletin her ay maaşından neden Sosyal Sigorta kesiyorlar” diye sorgulayan vatandaşlarımız, “Bir ara bunun dedikodusu oldu diye çıkıp Sağlık Bakanı açıklama yaptı ve bunun bağış diye alındığını ama mecburiyet yok demişti vermeye” diye hatırlattı.

Hastaneye giden bir kişinin kayıt için ücret verirse doktora bakınabildiğini veremezse bakınamadığını iddia eden vatandaşlarımız, “Bozuk bir düzende yaşıyoruz. Hani mecburiyet yoktu? Söylenen sözler nerede?” diyerek isyan ettiler.

Memleketin yangın yeri olduğunu ve devlet dairelerinde her bir işlem için ücret alındığına dikkat çeken vatandaşlarımız, “Paran varsa özele gideceksin ki kafan rahat ve daha iyi bakınırsın. Devlet hastanesine gelirsin daha çok hasta olursun. Para veremeyip de bakınamayın suçu ne?” diyerek sitemlerini ilettiler.

Bu arada ilaç konusunun ise ayrı bir olay olduğunu ve Devlet Hastaneleri’nde hiçbir ilaç olmadığını ifade eden vatandaşlarımız “Nasıl bir sistem, nasıl bir adalet?” diyerek sözlerini tamamladılar.