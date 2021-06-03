Hiçbir mağazada böyle bir rezalet olamaz

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Lefkoşa sakini bir vatandaşımız dün bir mağazada yaşadıkları utanç verici olayı bizlerle paylaşarak isyanını dile getirdi.



Vatandaşımız “2 kuzenimle birlikte Lefkoşa Küçük Kaymaklı’daki J…. mağazasına girdik ve personeller girişte kol çantamızı ve yeğenimin sırtındaki küçük çantayı girişte bırakmamızı istediler biz tepki göstererek bırakmak istemediğimizi bunun amacının ne olduğunu öğrenmek istediğimizde prosedürün bu olduğu söylendi. 30 yıldır bu adada marketlere gidiyorum hiç birinde kapıdan girdiğimiz anda hırsız damgası anlımıza vurulmadı” diyerek olayı aktarmaya devam etti.

Market içerisinde dolaşmaya başladıkları zaman ise arkalarından gönderilen bir personelin çantalarını bırakmak zorunda olduklarını aksi halde marketten çıkmalarını istediklerini söyleyen vatandaşımız “Bir avukat olarak haklarım ne iyi bildiğim için bana çantamı bırakmam için bana kanunda geçen maddeyi gösterin dedim. Müdürü çağırmalarını istedim polisi çağırmalarını talep ettim çünkü hiç kimse bu denli bir hakareti kabul edemez bu sadece benim için değil o markete giden tüm kadınlarımız kızlarımız için hakarettir” dedi.

Çantasını hiç bilmediği tanımadığı insanlara emanet edecek hangi kafa ile kendilerinden bunun talep edildiğini anlamadığını söyleyen vatandaşımız “Bu bir rezalettir. Elimizdeki muntazam bir kadın çantası ve genç kız çantasıydı. Valiz bavul yada x mağazaların poşetleri değildi” diyerek isyanını aktardı.



