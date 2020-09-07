Herkes alınan tedbirleri eleştiriyor ama durum ortada

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, son günlerde ülkemizde yeni tip koronavirüs vakalarında yerel bulaşın hızla artmaya başladığını belirterek, buna rağmen insanlarımızın tedbir almak yerine daha fazla belaya yürüdüğünü dile getirerek dün sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafı bizlere ileterek sitemlerini dile getirdiler.



Fotoğrafta görülen yerin Ercan Havalimanı bölgesinde geçtiğimiz akşam yapılan drag yarışı için konulan tribün olduğunu ifade eden vatandaşlarımız, “Fotoğrafta da görüldüğü gibi insanlar neredeyse kucak kucağa ve maskesiz bir şekilde yarışı izliyorlar” dediler.

Koronavirüs vakalarının son günlerde bu bölgeye yakın yerleşim yerlerinde göründüğüne dikkat çeken vatandaşlarımız “Bu resimde olanların önemli bir bölümü, alınan tedbirleri eleştiriyor, “yandık bittik” diye hayıflanıyor.” diyerek kimsenin kendi sorumluluğunu yerine getirmediğini vurguladılar.

“Herkes aynı durumda. Kendinden başka herkes sorunlu ve suçlu... Ancak kendini korumak için acaba ne yapıyor?” diye sorgulayan vatandaşlarımız, bu hastalığın hafife alınmaması gerektiğini ilerleyen günlerde herkesin etkilenebileceğini sözlerine eklediler.



