Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir ağır vasıta şoförü vatandaşımız, dün Lefkoṣa-Gazimağusa Anayolu’nda çektiği fotoğrafı bizlerle paylaşarak sitemini dile getirdi.

Fotoğrafta görülen şeyin anayol kenarında asfaltın altındaki toprağı gitmesi sonucunda oluşan yaklaşık 20 cm derinliğinde 30 cm genişliğinde bir çukur olduğunu belirten ağır vasıta şoförü vatandaşımız “Lefkoṣa-Gazimağusa Anayolu’nun Aslanköy kavşağına yaklaşık 1 km kala oluşan bu çukur büyük tehlike saçıyor. Herhalde beklerler biri canından olsun ona göre doldursunlar” dedi.

Kendisinin bu çukuru aracından gelen bir sese bakmak için kenara çektiği zaman fark ettiğini dile getiren duyarlı şoför vatandaşımız “Büyük bir ihtimalle yaklaşık 1 ay önce yağan yağmurlar sonrasında gelen dereler yolun altındaki toprağı alıp gittiği için yol kenarında da bu çökme oldu. İnşallah bir araç içine düşmeden kapatılır. Yoksa bu çukura düşen aracın savrulup yoldan çıkması an meselesi” diyerek endişesini dile getirdi.