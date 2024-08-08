“Her yeri çöplüğe döndürdük”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevreci vatandaşlarımız, ülkemizde bazı insanların gerçekten de doğaya karşı sorumsuzca hareket ettiğini ve bunun da toplumda yayılarak sürdüğünü dile getirerek, bizlere bir fotoğraf göndererek sitemlerini paylaştılar.

Fotoğrafta görülen yerin Kozanköy - Karşıyaka dağ yolunda çekildiğini ifade eden vatandaşlarımız, “Doğa teröristi veya teröristleri ülkede dolaşıyor ve evlerinden veya iş yerlerinden çıkan inşaat artıklarını yol kenarına boşaltıyor veya boşaltıyorlar” diyerek sitem ettiler.

Bu gibi molozların daha birçok yerde mevcut olduğunu ifade eden çevreci vatandaşlarımız ,”Lütfen gören, duyan veya bununla ilgili şüphesi olan paylaşsın. Bu şekilde çevreyi kirletenleri deşifre etmekten başka çaremiz yok” diye konuştular.

Vatandaşlar, doğaya karşı sorumlu hareket edilmemesi durumunda bir gün gelecek doğanın insanoğlundan çok kötü intikam alacağını unutmamak gerektiğini söyleyerek, herkesi sorumlu davranmaya davet ettiler.