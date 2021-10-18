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Her yeri çöplüğe çevirdik

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevre duyarlısı vatandaşlarımız, ülkemizde her geçen gün daha da kirlenen çevremizin sadece yaşadığımız yerlerle kısıtlı kalmadığını ifade ederek önceki gün gittikleri Esentepe bölgesinde bir sahilimizde çektikleri fotoğrafı bizlere göndererek sitemlerini dile getirdiler.

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Her yeri çöplüğe çevirdik
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İnsanlarımızın neden kullandıkları bölgeyi temiz tutmak yerine daha da kirlettiğini sorgulayan duyarlı vatandaşlarımız, fotoğrafta görülen yerin Esentepe bölgesinde bir sitenin altında kalan sessiz bir koy olduğunu kaydetti.. Buranın çok az kişi tarafından kullanıldığını ancak kullananların temiz tutmak yerine daha da kirlettiğini gözlemlediklerini kaydettiler.
Fotoğrafta da görüldüğü gibi, burada güneşlenen veya denize giren bazı kişilerin yedikleri içtiklerini poşetlere koyarak kıyıda bıraktıklarını, şezlonglarını burada bıraktıklarını söyleyen duyarlı vatandaşlarımız herkesin bu şekilde duyarsızca hareket etmesi halinde yaşayacak bir çevre bulamayacaklarını unutmamaları gerektiğini sözlerine eklediler.
 
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