Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Girne sakini vatandaşlarımız hafta sonu havanın güzel olması ile yürüyüş için doğaya çıktıklarını dile getirerek yürüyüş sırasında gördükleri karşısında şok olduklarını söylediler.



Özellikle Girne’nin dışındaki ormanlık yürüyüş alanlarında sabahleyin yürüyüş yaptıkları sırada gördükleri fotoğraftaki manzara gibi daha birçok yerde bu manzara ile karşılaştıklarını söyleyen vatandaşlarımız, “Her yeri çöplüğe çevirdik. Kimisi evindeki molozları, kimisi inşaatlardaki molozları kimisi çöplerini doğaya bıraktığı için adeta doğayı çöplüğe döndürdük” dedi.

Dere yataklarına ve doğaya bırakılan bu çöp ve molozların ilerleyen günlerde yağacak kuvvetli yağmurlar sonrasında şehrin içine gelebileceğine dikkat çeken vatandaşlarımız, “Her an için doğal bir felaketle karşılaşabiliriz” diyerek endişelerini paylaştılar.



