Her boş araziyi çöplüğe çevirdik

“Çevremize bu şekilde neden ihanet ediyoruz anlamak mümkün değil. Belediye ekipleri gecikmeli olsa da çöpleri toplamasına karşın bu şekilde boş arazilere bırakılan çöp ve molozlarla her tarafın kirletildiğinin farkında değil miyiz?”





Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevre dostu vatandaşlarımız, ülkemizde her yerin çöplüğe dönüştüğünü dile getirerek vatandaşların çevreye neden bu kadar ihanet ettiğini sorgulayarak sitemlerini dile getirdiler.

Çevre dostu vatandaşlarımız, kırsal alanlarda birçok boş arazinin gelişi güzel bırakılan çöp ve molozlarla çöplüğe dönüştüğünü ancak bunun daha kötüsünün şehir içlerinde de bu durumun yaşanması olduğunu ifade ettiler.

Fotoğrafta görülen çöp ve molozların Mağusa kentinde Sakarya bölgesinde bulunan bir boş arsada olduğunu belirten çevre dostu vatandaşlarımız “Çevremize bu şekilde neden ihanet ediyoruz anlamak mümkün değil. Belediye ekipleri gecikmeli olsa da çöpleri toplamasına karşın bu şekilde boş arazilere bırakılan çöp ve molozlarla her tarafın kirletildiğinin farkında değil miyiz?” diyerek herkesi çevreye karşı biraz daha sorumlu davranmaya davet ettiler.



