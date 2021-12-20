banner762
banner753
24 0
Yılın son derbisinde kazanan çıkmadı
Yılın son derbisinde kazanan çıkmadı
23 0
 
Cihangir, Girne’ye patladı
Cihangir, Girne’ye patladı
54 0
Ferrari'den bir
Ferrari'den bir "özel proje" daha
21 0
Gıravatlılar’ın gecesi
Gıravatlılar’ın gecesi
50 0
“Memleket elden gitti, dalga mı geçiyorsun?”
“Memleket elden gitti, dalga mı geçiyorsun?”
278 0
MGA ve Koop kazandı
MGA ve Koop kazandı
12 0
banner661
banner726

Her boş araziyi çöplüğe çevirdik

banner476

“Çevremize bu şekilde neden ihanet ediyoruz anlamak mümkün değil. Belediye ekipleri gecikmeli olsa da çöpleri toplamasına karşın bu şekilde boş arazilere bırakılan çöp ve molozlarla her tarafın kirletildiğinin farkında değil miyiz?”

banner714
Her boş araziyi çöplüğe çevirdik
banner721
 
 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevre dostu vatandaşlarımız, ülkemizde her yerin çöplüğe dönüştüğünü dile getirerek vatandaşların çevreye neden bu kadar ihanet ettiğini sorgulayarak sitemlerini dile getirdiler.
Çevre dostu vatandaşlarımız, kırsal alanlarda birçok boş arazinin gelişi güzel bırakılan çöp ve molozlarla çöplüğe dönüştüğünü ancak bunun daha kötüsünün şehir içlerinde de bu durumun yaşanması olduğunu ifade ettiler.
Fotoğrafta görülen çöp ve molozların Mağusa kentinde Sakarya bölgesinde bulunan bir boş arsada olduğunu belirten çevre dostu vatandaşlarımız “Çevremize bu şekilde neden ihanet ediyoruz anlamak mümkün değil. Belediye ekipleri gecikmeli olsa da çöpleri toplamasına karşın bu şekilde boş arazilere bırakılan çöp ve molozlarla her tarafın kirletildiğinin farkında değil miyiz?” diyerek herkesi çevreye karşı biraz daha sorumlu davranmaya davet ettiler.
 
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.