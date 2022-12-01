banner875
banner885
“Her boş alanı çöplük olarak mı görüyoruz?”
“Her boş alanı çöplük olarak mı görüyoruz?”
5 0
MGA rahat kazandı
MGA rahat kazandı
10 0
 
Hiç akıllanmayacak mı bu işçiler?
Hiç akıllanmayacak mı bu işçiler?
13 0
Güney’de bin kanatlı hayvan itlaf ediliyor
Güney’de bin kanatlı hayvan itlaf ediliyor
8 0
Activia Ünilig’de heyecan başlıyor
Activia Ünilig’de heyecan başlıyor
21 0
“Orman alanı mı yoksa çöplük alanı mı belli değil”
“Orman alanı mı yoksa çöplük alanı mı belli değil”
11 0
24 0
banner878

“Her boş alanı çöplük olarak mı görüyoruz?”

banner476

banner825
“Her boş alanı çöplük olarak mı görüyoruz?”

 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, çevremizin her geçen gün çöplüğe dönüştüğünü dile getirerek bunun en büyük nedenin herkesin biraz çevreye karşı duyarlı olmamasından kaynaklandığını ifade ederek sitemlerini gönderdikleri bir fotoğrafla dile getirdiler.
Bize Gazimağusa’dan ulaşan vatandaşlarımız “Fotoğrafta da görüldüğü gibi bir evin bahçesi ile balkonu arasında olan giriş yolu çöplük olarak kullanılmaya başlandı. Tamam burası uzun zamandır kullanılmayan boş bir binadır. Ancak her boş alanı çöplük olarak mı görüyoruz? Öyle düşünüyorsak çok yakında evimizin içine kadar çöplük olacak” diye sitem ettiler.
Çöplerin veyahut molozların genelde belediyelerin temizlik şubesine bağlı ekiplerce toplandığını ifade eden vatandaşlarımız “Ancak çevresini düşünmeyen yaşadığı yere saygısı olmayan insanlar bu şekilde istedikleri yere çöp ve moloz bırakırlar” diyerek sözlerini tamamladılar.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.