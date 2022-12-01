



Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, çevremizin her geçen gün çöplüğe dönüştüğünü dile getirerek bunun en büyük nedenin herkesin biraz çevreye karşı duyarlı olmamasından kaynaklandığını ifade ederek sitemlerini gönderdikleri bir fotoğrafla dile getirdiler.

Bize Gazimağusa’dan ulaşan vatandaşlarımız “Fotoğrafta da görüldüğü gibi bir evin bahçesi ile balkonu arasında olan giriş yolu çöplük olarak kullanılmaya başlandı. Tamam burası uzun zamandır kullanılmayan boş bir binadır. Ancak her boş alanı çöplük olarak mı görüyoruz? Öyle düşünüyorsak çok yakında evimizin içine kadar çöplük olacak” diye sitem ettiler.

Çöplerin veyahut molozların genelde belediyelerin temizlik şubesine bağlı ekiplerce toplandığını ifade eden vatandaşlarımız “Ancak çevresini düşünmeyen yaşadığı yere saygısı olmayan insanlar bu şekilde istedikleri yere çöp ve moloz bırakırlar” diyerek sözlerini tamamladılar.

