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Hem kaldırımı hem de bisiklet yolunu işgal etti

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Hem kaldırımı hem de bisiklet yolunu işgal etti
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan duyarlı bir sürücümüz, geçtiğimiz gün Gönyeli bölgesinde karşılaştığı fotoğraftaki durumu bizlerle paylaşarak bazı sürücülerin oldukça sorumsuzca hareket ettiğini ve trafiğin de bu sürücüler nedeniyle alt üst olduğunu iddia etti.
Fotoğrafta görüldüğü gibi sol tarafta bulunan gri aracın sürücüsünün hem bisiklet yolu üzerine hem de kaldırıma park ederek karşıya gittiğini belirten duyarlı sürücümüz, üstelik orasının bir kavşak olduğu için trafik yoğunluğu olduğundan dolayı sürücülerin zor anlar yaşadığını ifade etti.
Bu sürücüler nedeniyle gerek bisikletlilerin gerekse yayaların çok zor anlar yaşadığını söyleyen vatandaşımız, böyle hatalı park yapanların hem trafik polisleri hem de belediye zabıtaları tarafından cezalandırılması gerektiğini sözlerine ekledi.
 
 
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