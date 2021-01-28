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Hayvanları besleme yeri sokak ortası değil

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevre dostu vatandaşlarımız, bazı kişilerin kaş yapmak isterken göz çıkardıklarını savunarak, bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitem ettiler.

Hayvanları besleme yeri sokak ortası değil
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Fotoğrafta görüldüğü gibi kaldırım üzerinde bırakılan naylon poşetler ve kağıt kartuşlar içindeki yiyeceklerin sokak köpekleri veya kedileri tarafından etrafa saçıldığını ifade eden vatandaşlarımız, “Sokakta köpek ve kedi besleyen insanlarının yaratıkları çevre kirliliğini görüyorsunuz” diye konuştular.
Köpek ve kedileri beslemenin güzel bir davranış olduğunu ancak her şeyin yapılması gereken bir yeri olduğunu ifade eden vatandaşlarımız “Sokak köpeklerini veya kedilerini beslemek istiyorsak onlara bir kap içinde yiyecek veya içeceklerini koymalıyız. Aksi takdirde bu hayvanlar fotoğrafta görüldüğü gibi poşetleri etrafa saçar ve kirlilik alır başını gider” dediler.
 
 
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