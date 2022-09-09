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Hayvanlara karşı biraz daha duyarlı olmak gerek

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Hayvanlara karşı biraz daha duyarlı olmak gerek
 
 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı hayvan dostu vatandaşlarımız, kendini bilmez bazı kişilerin etrafa attıkları zehirli etler veya gıdalarla birçok köpek ve kedinin ölümüne sebep olduklarını ifade ederek, bu konudaki görüşlerini ifade ettiler.
Ülkemizde başıboş gezen köpek ve kedi olduğunu ve bu nedenle bazı vatandaşların evlerine veya çöplerine zarar verdiklerini söyleyen hayvan sever vatandaşlarımız, ancak bu hayvanların karınlarını doyurmak için bu şekilde hareket ettiklerini unutmamak gerektiğini belirttiler.
Duyarlı vatandaşlarımız, bu başıboş kedi ve köpekler yanında sahipli köpeklerin de zarar gördüğünü hatta zehirlendiğini zira sahipleri tarafından günde bir saat serbest bırakılan bu hayvanların dolaşırken yedikleri et veya benzeri gıdalardan zehirlenerek öldüğünü unutmamak gerektiğini dile getirdiler.
Her insan veya canlı gibi köpeklerin ve kedilerin de özgürce dolaşma hakkı olduğunu belirten vatandaşlarımız, herkesi biraz daha çevreye ve hayvanlara karşı duyarlı olmaya davet ettiler.
 
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