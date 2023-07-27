Hayvancıya yurt dışından kilosu 3 TL balya geliyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde bu yıl kış aylarında yağışların düşük olması nedeniyle çiftçilerin ekinlerinin yeterince kardeşlenmediği için hasatta yeterli balya çıkmaması nedeniyle hayvancıların zorda oldukları bildirildi.

Konuyla ilgili olarak üreticilerin Hayvancılık Kooperatifinin yaptığı temaslar neticesinde yurt dışından gelmesi planlanan arpa ve buğday balasının ihalesinin tamamlan ve karara bağlandığı aldığımız bilgiler arasında. Açılan ihale sonucunda Aden firması ile Hayvancılık Kooperatifi arasında bir protokol imzalandığı ve buna göre hayvancının işletmesine balyanın çiftlik teslim fiyatının 3 TL kilosu olarak belirlendiği bildirildi.

Hayvancılık Kooperatifi kanalı ile getirilecek olan balanın aslında gerçek maliyetinin 4 TL kilosu olduğu bunun kilogram başına 1 TL’sinin Tarım Bakanlığı tarafından destekleneceği aldığımız bilgiler arasında. Bundan dolayı çiftlik teslim fiyatının 3 TL kilosu olacağı ancak Tarım Bakanlığının vereceği kilogram başına 1 TL desteğin sadece Hayvancılık Kooperatifinin getireceği balalar için geçerli olduğu da aldığımız bilgiler arasında.

