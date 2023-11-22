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Hayvancılık can çekişiyor

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Hayvancılık can çekişiyor
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde her alanda olduğu gibi hayvancılık sektöründe maliyetlerin her geçen gün artması nedeniyle birçok hayvancının ya çiftliğini kapatma ya da hayvanlarını azaltma yoluna gittiği bildirilmekte.
Bize ulaşan Güzelyurt bölgesinde bir hayvancı vatandaşımız, bize gönderdiği fotoğrafla “Küçükbaş hayvan üreticisinin son hali, Güneşköy’de bir Küçükbaş çiftliği daha kapandı” diyerek gelinen son noktayı özetledi.
Başta yem ve arpa fiyatları olmak üzere, saman balyası, elektrik, su ve hayvan ilaçlarının her geçen gün fiyatlarının yükselmesi nedeniyle verimi düşük olan çiftliklerin bir bir kapandığı bildirilirken, bu gidişle küçükbaş hayvan sayısı 300’ün altında olan hayvancının ağıllarını kapatacakları ifade edilmekte.
Büyükbaş hayvancının da durumunun farksız olduğu bildirilirken, özellikle köylerde 5-10 tane büyükbaş hayvanıyla hayvancılık yapan vatandaşın kalmadığı bildirilmekte.
 
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