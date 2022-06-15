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“Hayvancılığı bitirme operasyonu yapılıyor”

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“Emek hırsızları oturduğunuz yerden ahkam kesmek kolay, gelin görün halimizi. Yazıklar olsun hepinize.. Yem alamıyoruz, artık çiftçilik ve hayvancılık bitmiştir”

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“Hayvancılığı bitirme operasyonu yapılıyor”

 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı hayvancılarımız son günlerde arka arkaya gelen zamlar sonrasında ne yapacaklarını şaşırdıklarını, bunun üzerine bir de SÜTEK’in kendilerinden aldığı süte çeşitli gerekçeler göstererek kesinti yaptığını ifade ederek isyanlarını paylaştılar.
Hayvancı vatandaşlarımız devlet yetkililerine seslenerek “Üreten yok olmaz dediniz, ama biz üreterek yok oluyoruz. Şimdiki modada yağ oranı düşük yok bilmem ne Yani oyun içinde oyun” diyerek bu yapılmak istenenlerin hayvancılığını sonunu getireceğini söylediler.
“Emek hırsızları oturduğunuz yerden ahkam kesmek kolay, gelin görün halimizi. Yazıklar olsun hepinize.. Yem alamıyoruz, artık çiftçilik ve hayvancılık bitmiştir” diyen hayvancı vatandaşlarımız bir torba İnek yeminin 400 TL olduğuna dikkat çektiler.
Hayvancı vatandaşlarımız, maliyetlerin oldukça yükseldiği bugünlerde en azından hayvancının ürettiğinin değerinde alınması gerektiğini de sözlerine eklediler.
 
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