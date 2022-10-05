Hayvancılar süt soğutma tankı hibe paralarını bekliyor





Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı hayvancı vatandaşlarımız, geçtiğimiz yılın sonunda kendilerine soğuk sisteme geçilmesi yönünde yapılan telkinler sonucunda Çukurova Kalkınma Ajansı’nın sağladığı hibe desteklerinden yararlanarak soğuk süt sistemi için süt soğutma tankı kurduklarını ifade ederek bu konudaki sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Soğuk süt sistemi için gerekli olan süt soğutma tankı kurulması için başta Hayvancılık Dairesi ve SÜTEK arasında günlerce mekik dokuduklarını anlatan hayvancı vatandaşlarımız, Çukurova Kalkınma Ajansının sağladığı hibe içinde müracaat yaptıklarını ve süt soğutma tanklarını yeni yılın ilk aylarında devreye koyduklarını aktardılar.

Ancak buzlukları için ödemeyi kendilerinin karşıladığını aktaran hayvancı vatandaşlarımız “Bize ‘siz soğutma tankı için ödemeyi şirkete yapın, daha sonra hibe destek projesi kapsamında size ödediğiniz para geri verilecektir’ denildi. Fakat üzerinden 6 aydan fazla bir zaman geçmesine rağmen bir kuruş ödeme yapılmadı. Yoksa bu para hükümete mi aktarıldı ve bize ödeme yapılmadı onu bilmiyoruz” diyerek sıkıntılarını paylaştılar.

