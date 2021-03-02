banner583
banner590
Otomobil sporlarını başlatan adam hiç yarışmadı
Otomobil sporlarını başlatan adam hiç yarışmadı
18 0
Fırtına'yı Fenerhabçe durdurdu
Fırtına'yı Fenerhabçe durdurdu
22 0
 
Atikoğlu: Eğitmenler olarak çok üzüldük
Atikoğlu: Eğitmenler olarak çok üzüldük
36 0
71 0
Gelir 6 bin 500 TL, gider 182 bin TL
Gelir 6 bin 500 TL, gider 182 bin TL
107 0
Bu Baharda Vazgeçilmeziniz Olacak 15 Nail Art Trendi
Bu Baharda Vazgeçilmeziniz Olacak 15 Nail Art Trendi
30 0
Bayern Munih, İtalya’da coştu
Bayern Munih, İtalya’da coştu
27 0
banner529
banner570

Hayvancı silaj işine erken başladı

banner476

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı hayvancılarımız, ülkemizde bu yıl özellikle kış aylarının en verimli ayları olan Ocak ve Şubat’ta yağışların yetersiz olması nedeniyle hayvanlarına yeterli yeşil ot yedirememekten endişe duyduklarını belirttiler.

Hayvancı silaj işine erken başladı

Orta Mesarya’da birçok köyde toprağın halen gözüktüğünü belirten bazı hayvancılarımız, kendilerinin Mesarya’nın doğu ve kuzeyinde kalan bölgede hayvancılık yaptıklarını ve bir nebze olsun hayvanlarına yeşil ot yedirme şansları olduğunu belirterek, başak atma sürecine gelen arpa veya buğdaylarının yağmursuzluktan kurumadan zamansız da olsa silaj yapmaya başladıklarını ifade ettiler.
Genelde Mart ayının ortasından sona başladıkları silaj işine bu yıl Şubatın son haftasından itibaren başlamak zorunda kaldıklarını paylaşan hayvancılarımız, bunun risk olduğunu ancak ekinlerinin yağmursuzluktan kuruyarak kaybolması yerine şimdiden silaj yapmayı tercih ettiklerini söylediler.    
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.