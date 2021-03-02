Hayvancı silaj işine erken başladı

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı hayvancılarımız, ülkemizde bu yıl özellikle kış aylarının en verimli ayları olan Ocak ve Şubat’ta yağışların yetersiz olması nedeniyle hayvanlarına yeterli yeşil ot yedirememekten endişe duyduklarını belirttiler.



Orta Mesarya’da birçok köyde toprağın halen gözüktüğünü belirten bazı hayvancılarımız, kendilerinin Mesarya’nın doğu ve kuzeyinde kalan bölgede hayvancılık yaptıklarını ve bir nebze olsun hayvanlarına yeşil ot yedirme şansları olduğunu belirterek, başak atma sürecine gelen arpa veya buğdaylarının yağmursuzluktan kurumadan zamansız da olsa silaj yapmaya başladıklarını ifade ettiler.

Genelde Mart ayının ortasından sona başladıkları silaj işine bu yıl Şubatın son haftasından itibaren başlamak zorunda kaldıklarını paylaşan hayvancılarımız, bunun risk olduğunu ancak ekinlerinin yağmursuzluktan kuruyarak kaybolması yerine şimdiden silaj yapmayı tercih ettiklerini söylediler.

