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Hayvancı doğrudan gelir desteği ödemesi bekliyor

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı hayvan üreticileri, ülkenin zor bir süreçten geçtiğini ve tüm sektörlerin zorda olduğunu belirterek, üretim yapan hayvancıların girdi maliyetlerini düşürmek için her yıl ödenen doğrudan gelir desteği ödemelerini halen alamadıkları için zor günler yaşadıklarını dile getirdiler.

Hayvancı doğrudan gelir desteği ödemesi bekliyor
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Özellikle küçükbaş hayvan üreticilerinin ambarlarında bulunan arpa ve saman gibi kaba yemleri bitirme noktasına geldiği için Toprak Ürünleri Kurumu’ndan arpa satın almaları gerektiğini anlatan hayvancılar bunun için ise para gerektiğini ancak şu anda ne satılacak kuzularının ne de verilecek sütlerinin olmadığından dolayı para bulamadıklarını söylediler.
Geçmiş yıllarda senede iki kez ödenen kulak parası dedikleri doğrudan gelir desteği ödemelerinin geçen yılki 2. Ödemesinin halen yapılmadığına dikkat çeken hayvancılar, biraz nefes almak için bu ödemeyi beklediklerini, bunun yapılmazsa yine borçlanarak arpa almak zorunda kalacaklarını sözlerine eklediler.
 
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