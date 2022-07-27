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Hayvancı diz çökmeye başladı

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Hayvancı diz çökmeye başladı

 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı hayvancı vatandaşlarımız, ülkede ve dünyada yaşanan ekonomik kriz nedeniyle her geçen gün biraz daha zor günler yaşadıklarını ifade ederek sitemlerini bizlerle paylaştılar.
Özellikle artan girdi maliyetleri karşısında ne yapacaklarını şaşırdıklarını belirten hayvancılar, gerek küçükbaş hayvancının gerekse büyükbaş hayvancının kullandığı besi yem fiyatlarının her gün yükseldiğini bunun yanında elektrik ve mazot fiyatlarının da oldukça yüksek olduğunu ifade ettiler.
Maliyetleri düşürmek için bazı şeylerden kısmaya başladıkları zaman hem verim alamadıklarını hem de kalitenin düştüğünü söyleyen hayvancı vatandaşlarımız, “Bu gidişat iyi bir gidişat değil. Devlet hayvancıya hibe desteğini artırmazsa ilerleyen günlerde ne hayvan kalacak ne hayvancı” dediler.
Son günlerde başta küçükbaş hayvancılar olmak üzere birçok hayvancının hayvanlarını satışa çıkardıklarını gördüklerini söyleyen hayvancı vatandaşlarımız hayvancının diz çökmeye başladığı sadece büyük çiftliklerin ayakta kalacağını savundular.
 
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