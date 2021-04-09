Hayvancı destek ödemesi bekliyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı hayvancılarımız, ülkemizde Nisan ayının ortasına doğru ilerlendiğini belirterek, her yıl hayvancılara ve çiftçilere Aralık ayında yapılan doğrudan gelir desteği katkılarının halen yatırılmadığını söyleyip, bu konudaki sitemlerini dile getirdiler.



Hayvancılarımız özellikle küçükbaş hayvancılıkla uğraşan hayvancıların gerek arpa almak gerekse hayvanlarını besledikleri ağıllarını yenileme amacıyla kullandıkları kulak paralarının her yıl 2’ye bölünerek birini Mayıs – Haziran diğerini ise Kasım-Aralık ayları içerisinde ödendiğini ancak 2020 ödemelerinin 2. Taksitinin halen ödenmediğini iddia ettiler.

“En geç Aralık ayında ödenen bu destek ödemelerinin bugün oldu halen ödenmemesi çok tuhaf. Yoksa hükümet bu ödemeyi de yapmamak için çalışıyor” diye konuşan hayvancılarımız, et fiyatlarının düşmemesinin bir nedeni ise hayvancının destek alamaması olduğunu da sözlerine eklediler.

