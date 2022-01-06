Hayvancı arpa bulamıyor





Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı hayvancı vatandaşlarımız, ülkemizde hayvancılığın her geçen gün biraz daha zorlaştığını, özellikle de küçükbaş hayvancılığın büyük sıkıntılarını olduğunu dile getirerek son yaşadıkları sıkıntıyı bizlerle paylaştılar.

Hayvancı vatandaşlarımız, gerek kış aylarından dolayı yağmur nedeniyle gerekse ülkedeki mera alanların her geçen gün arsa ve ev olmasından dolayı kış aylarında hayvanlarını otlatamadıkları için onları aç bırakmamak için Toprak Ürünleri Kurumu’ndan neredeyse 15 güne bir arpa almak zorunda kaldıklarını anlattılar.

Ancak dün arpa almak için gittikleri TÜK ambarındaki çalışanların kendilerine arpanın bittiğini ve gemilerin gelmesini bekleyeceklerini söylediklerini aktaran hayvancı vatandaşlarımız “Eeeeee biz ne yapacağız. Hayvanlara ne diyeceğiz. Aç kaldılar” dedi.

Bu cümlenin aynisini oradaki çalışanlara da söyledikleri zaman kendisine ‘arayın, bakana şikayet edin” diye cevap verildiğini aktaran vatandaşlarımız bu memlekette iş yapmanın mümkün olmadığını sözlerine eklediler.



