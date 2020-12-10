Hava kirliliği artıyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevre dostu vatandaşlarımız, ülkemizde çevre kirliliğinin bir yana her geçen gün hava kirliliğinin de artmaya başladığını ifade ederek görüşlerini bizlerle paylaştılar.



Özellikle Lefkoşa bölgesinde bir ölçüm yapılsa belki de hava kirliliği oranının limitlerin üstüne çıktığının görüleceğini ifade eden çevre dostu vatandaşlarımız “Sabah saatlerinde özellikle sanayi bölgelerinde iş makinelerinin çalışmaya başlaması sonrasında etrafı kara dumanlar sarıyor. Bunun yanında trafiğe çıkan araçların eksozlarından çıkan dumanlarla adeta Lefkoşa’nın üzerinden karabulutlar yükseliyor” dediler.

Rüzgarın esiş yönüne veya hızına göre hızlı veya yavaş hareket eden bu kirliliğin ülkemiz adına tehlike çanlarının çalması anlamı taşıdığını söyleyen çevreciler sanayi bölgelerinde mutlaka önlem alınması gerektiğini sözlerine eklediler.

