Hava değişimine dikkat

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, Eylül ayının son günlerini yaşadığımız bugünlerde halen hava sıcaklıklarının gündüzleri 33 derecenin üzerinde geceleri ise 22 dereceler civarında olmasından dolayı mevsimsel hastalıkların kendini göstermeye başladığını ifade ettiler.



Özellikle gece hava sıcaklıklarının bir anda düşmesinden sonra birçok vatandaşın koronavirüs endişesi veya soğuk algınlığı şikayetiyle hastanelere başvurduklarını gözlemlediklerini dile getiren vatandaşlarımız, bu hava değişimleri sonucunda yakalanan gribal enfeksiyonlar için özellikle çocuk ve yaşlıların çok dikkatli olması gerektiği konusunda uzmanların uyardığına vurgu yaptılar.

Gribal enfeksiyonlarda önemsenmeyen vakaların ilerleyen günlerde bronşit hatta zatüreye dönüşme tehlikesinin de olduğuna dikkat çeken vatandaşlarımız, herkesi dikkatli olmaları konusunda uyardılar.



