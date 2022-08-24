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Harnupta verim yüzleri güldürdü

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Harnupta verim yüzleri güldürdü
 
 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemize özgü bitki ve ağaç türlerinden biri olan Harnup’ta hasat döneminin başlamasına karşın harnuptan karnını doyuran vatandaşların yüzünün güldüğü bildiriliyor.
Özellikle Kuzey Sahil şeridi ile Karpaz bölgesinde gerek harnup gerekse zeytinden geçimini sağlayan vatandaşlarını bu yıl harnup hasadının başlaması sonrasında yaptıkları toplamalardan memnun kaldıkları bize ulaşan bilgiler arasında yer aldı.
Son iki yıldır verimin gerilemesinin sebeplerinin başında sıcak ayların çok fazla artması olduğu bildirilmekte.
Birçok vatandaşın geçmiş yıllara göre verimin düşmesi nedeniyle geçmiş yıllarda yaptıkları adam tutarak toplatma yerine kendi çabalarıyla toplamayı planladığı bize gelen haberler arasında bulunurken, geçmiş yıllara göre harnup fiyatının yükselmesinin üreticileri teşvik ettiği bildiriliyor.
 
 
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