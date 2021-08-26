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Harnupta rekolte düştü, ama fiyat memnun ediyor

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde yetişen önemli bitkilerden olan ve son yıllarda gerek ülkemizde gerekse dünyada önemi giderek daha çok anlaşılan harnup veya bir diğer ismi Keçi Boynuzu hasadı harnup üreticilerinin yüzünü güldürüyormuş.

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Harnupta rekolte düştü, ama fiyat memnun ediyor
 
Geçtiğimiz haftalarda başlayan harnup hasadı dolayısıyla ağaçlarındaki harnupları toplayan üreticilerin verimden pek memnun olmadıkları bildirilirken, özellikle son iki yıla göre daha az verim aldıkları bildiriliyor. Ancak harnup için kilo başına verilen 10-12 TL’lik fiyatın üreticileri memnun ettikleri ifade ediliyor.
Bu arada bazı üreticilerin daha kendilerinin ağaçlarından ürünlerini toplayamadan bazı hırsızların ürünlerini topladığı için adeta isyan ettikleri bildirilmekte. Öte yandan üreticilerin topladıkları harnupları pazarlamak için geçmiş yıllarda olduğu gibi sıkıntı yaşamadıkları da bize gelen bilgiler arasında…
 
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