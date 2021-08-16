Harnup hırsızları Mehmetçik’te işbaşındaydı

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Karpaz bölgesi köylerinden Mehmetçik köylüleri ülkemizin yaz aylarında olgunlaşan değerli ürünlerinden harnubun bölgelerine dadanan bazı kişiler tarafından çalındığını iddia ederek geçtiğimiz gün fotoğrafladıkları hırsızları bizlerle paylaştılar.



Mehmetçik köylüleri “Harnup hırsızları Mehmetçik ovalarını mesken tuttu. Geçtiğimiz gün Mehmetçik Sanyalar bölgesinde plakasız beyaz van araç harnup çalan gurbet olduğuna inanılan hırsızlar görülmeleri üzerine son sürat bölgeyi terk ettiler” diyerek bu hırsızların son günlerde ağaçlarına musallat olduklarını iddia ettiler..

Bölgede görülen iki plakasız veya hırsızlığa giderken plakaları sökülen araçlardaki kişilerin çalma eylemlerini sabah 06.00-07.30 arası ve akşam üzeri 17.00-19.00 saatleri arasında yaptıklarını ifade eden Mehmetçikliler, bölge halkını mallarına sahip çıkmaya çağırarak hırsızları görürseler derhal polisi aramalarını istediler.

Harnubun bu yıl kilosu 10 TL’den alınacağının açıklandığını ifade eden bölge sakinleri bu nedenle hırsızlıkların arttığını ifade ettiler.



