banner913
banner932
Girne’de yarın elektrik kesintisi yapılacak
Girne’de yarın elektrik kesintisi yapılacak
26 0
Gözler Erdoğan'ın ziyaretinde
Gözler Erdoğan'ın ziyaretinde
24 0
 
“Yerli şirketlere öncelik sağlanmalı”
“Yerli şirketlere öncelik sağlanmalı”
14 0
“Temel tüketim maddelerinde KDV’ler sıfırlanacak”
“Temel tüketim maddelerinde KDV’ler sıfırlanacak”
11 0
Kovid-19 virüsünün beyin hücreleriyle birleşebildiği kanıtlandı
Kovid-19 virüsünün beyin hücreleriyle birleşebildiği kanıtlandı
19 0
Ara seçimlere yönelik kamuoyu yoklama ve araştırmalarının yayımlanmasında son gün
Ara seçimlere yönelik kamuoyu yoklama ve araştırmalarının yayımlanmasında son gün
21 0
Koop-Sen pazartesi yapacağı uyarı grevini kaldırdı
Koop-Sen pazartesi yapacağı uyarı grevini kaldırdı
19 0
banner915

Hani havalar ısınınca fiyatlar düşecekti

banner476

banner825
Hani havalar ısınınca fiyatlar düşecekti
banner931
Ayaklı Gazete’ye ulaşan vatandaşlarımız, eski başbakanlarımızdan bir tanesinin kış ayları içersinde yaptığı bir üretici ziyaretinde havaların ısınınca fiyatların düşeceğini söylediğini hatırlatarak bize gönderdikleri fotoğraflarla sitemlerini dile getirdiler.
Geçtiğimiz gün gittikleri bir marketin sebze reyonunda karşılaştıkları fiyatlar karşısında eski başbakanın söylediği ‘Havalar ısınınca fiyatlar düşecek’ sözünü hatırladıklarını belirten vatandaşlarımız,  “Mevsim yaz oldu ama fiyatların düşmesini bir yana bırakın ikiye katlandı. Bu gidişat nereye varacak?” diye sorguladılar.
Üreticilerin desteklenmemesi halinde bu girdi maliyetleriyle fiyatların daha da yükseleceğini duyduklarını ifade eden vatandaşlarımız “Fotoğrafta da görüldüğü gibi bir kilo sarı fasülye 60 TL’nin üzerinde 1 kilo domates halen 30 TL civarında, meyveler deseniz el yakıyor” diyerek isyanlarını paylaştılar.
 
banner952
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.