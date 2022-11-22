banner875
banner815
Hamitköy sakinleri, sokak hayvanları için eylem yapacak
Hamitköy sakinleri, sokak hayvanları için eylem yapacak
10 0
62 0
 
Yer altı suları üreticiyi zora sokuyor
Yer altı suları üreticiyi zora sokuyor
13 0
Haspolat İlkokulu’nun ilk emeklisi Bacavuz
Haspolat İlkokulu’nun ilk emeklisi Bacavuz
114 0
FOGEM Alikko ile Caher’i sahneledi
FOGEM Alikko ile Caher’i sahneledi
11 0
Gençler, Mormenekşe’yi evinde morarttı
Gençler, Mormenekşe’yi evinde morarttı
48 0
DriftNEU’da yıldızlar geçidi yaşanacak
DriftNEU’da yıldızlar geçidi yaşanacak
11 0
banner878

Hamitköy sakinleri, sokak hayvanları için eylem yapacak

banner476

banner825
Hamitköy sakinleri, sokak hayvanları için eylem yapacak
 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Hamitköy sakini hayvansever vatandaşlarımız, bölgelerinde son günlerde artan sokak köpeği ve kedilerinin zehirlenmesi olayları ile ilgili kurdukları Hamitköy Doğayı Koruma Platformu'nun seslerini duyurmak adına eyleme gideceklerini açıklayarak bu konudaki sitemlerini paylaştılar.
Bölgede son zamanlarda artan hayvan zehirlenmeleri ilgili yetkililere seslerini duyurmak ve sokak hayvanları için güvenli ortamlar yaratmak adına bu cumartesi günü eylem yapacaklarını açıklayan Hamitköy Doğayı Koruma Platformu üyeleri halkı bu eyleme destek vermeye çağırdı. Hamitköy Belça karşısında Cumartesi günü saat 13.00’te toplanmaya başlayacak eylemcilerin eylem planının ilerleyen günlerde açıklanacağı bildirildi. 
Savunmasız canların bu şekilde katledilmesine sessiz kalmamak gerektiğini belirten Hamitköy Doğayı Koruma Platformu üyeleri insanlar kadar bu canlıların da yaşam hakkı olduğunu sözlerine eklediler.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.