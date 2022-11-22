Hamitköy sakinleri, sokak hayvanları için eylem yapacak



Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Hamitköy sakini hayvansever vatandaşlarımız, bölgelerinde son günlerde artan sokak köpeği ve kedilerinin zehirlenmesi olayları ile ilgili kurdukları Hamitköy Doğayı Koruma Platformu'nun seslerini duyurmak adına eyleme gideceklerini açıklayarak bu konudaki sitemlerini paylaştılar.

Bölgede son zamanlarda artan hayvan zehirlenmeleri ilgili yetkililere seslerini duyurmak ve sokak hayvanları için güvenli ortamlar yaratmak adına bu cumartesi günü eylem yapacaklarını açıklayan Hamitköy Doğayı Koruma Platformu üyeleri halkı bu eyleme destek vermeye çağırdı. Hamitköy Belça karşısında Cumartesi günü saat 13.00’te toplanmaya başlayacak eylemcilerin eylem planının ilerleyen günlerde açıklanacağı bildirildi.

Savunmasız canların bu şekilde katledilmesine sessiz kalmamak gerektiğini belirten Hamitköy Doğayı Koruma Platformu üyeleri insanlar kadar bu canlıların da yaşam hakkı olduğunu sözlerine eklediler.

