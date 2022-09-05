Hamitköy göleti de kurudu





Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde son 2 yıldır başta Mesarya bölgesi olmak üzere birçok bölgede yağışların yeterli olmaması nedeniyle doğal yaşamı besleyen birçok göletin kuruduğu veyahut kurmaya yüz tuttuğu belirtiliyor.

Bize ulaşan bilgilere göre, Beşparmak yamaçlarında bulunan bazı göletlerin yaz ayları başında kururken Lefkoşa’nın hemen dibinde olan ve 3 yıl önce yağan yağmurlarla dolan Hamitköy göletinin de Ağustos ayı içinde kuruduğu bildirildi.

Başta Hamitköy bölgesindeki doğal yaşamı besleyen göletin zaman zaman bölgedeki küçükbaş hayvancılar tarafından da kullanıldığı bildirilirken, göletin tamamıyla kurumasıyla birlikte bölgenin SOS vermeye başladığı belirtilmekte.

Bu arada gölet içinde zaman zaman nüfusu artan gölet balıklarının da göletin kurumasıyla birlikte kayboldukları bildirildi.

