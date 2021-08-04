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“Halen daha işin ciddiyetinin farkında değiliz”

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, toplum olarak bazı şeylerde oldukça umursamaz davrandığımızı ve bunun sonucunda küçük şeylerin büyük dertler açtığını belirterek dün sabahleyin çektiği fotoğrafı bizlerle paylaşarak sitemlerini dile getirdi.

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“Halen daha işin ciddiyetinin farkında değiliz”
 
Vatandaşımız çektiği fotoğrafın Lefkoşa’da Araç Kayıt Dairesi önü olduğunu ifade ederek “Uzmanlar ve doktorlar sürekli olarak ‘maske, mesafe hijyen’ uyarısı yapıyorlar. Ancak fotoğrafta görüldüğü gibi insanlar neredeyse birbirlerini ezecek kadar iç içe. Halen daha işin ciddiyetinin farkında değiliz sanırım. Ülkede ve dünyada halen daha koronavirüs salgını devam ederken bu şekilde iç içe girmiş insanlarla ülkede vakaları sıfırlamak bence biraz imkansız” diye konuştu.
İnsanlarımızın neden bazı şeyleri umursamazlıktan geldiğini anlamakta güçlük yaşadığını söyleyen vatandaşımız “Herkesin kapının ağzında beklemesiyle ne elde edeceğini anlamıyorum. İnşallah bu kuyrukta birileri hasta değildi. Aksi takdirde orada kim varsa hepsi de bulaşacak” diyerek sözlerini tamamladı.
 
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