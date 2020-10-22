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Hal Yasası hayata geçirilmeli

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde son yıllarda Devlet Laboratuarı tarafından yapılan gerek ithal gerekse yerli sebze ve meyvelerdeki pestisit kalıntısı araştırmalarının kamuoyuyla paylaşılmasının çok önemli bir gelişme olduğunu belirterek görüşlerini paylaştılar.

Hal Yasası hayata geçirilmeli
 
“Her kontrol yapıldığında mutlaka yerli ürünlerde ilaç kalıntısına rastlanıyor, peki bunun önüne geçecek olan "Hal Yasası" niye hala daha hayata geçirilmiyor?” diye soran vatandaşlarımız,  Hal Yasası’nın hayata geçirilmiş olması durumunda üreticilerin alacakları cezalardan dolayı çok daha dikkatli ilaç kullanacaklarını savundular.
Hal Yasası konusunda milletvekillerine çağrı yapan vatandaşlarımız, “Sevgili milletvekilleri sizler bu milletin vekillerisiniz ve bu halkın her türlü refah ve mutluluğu ve en önemlisi sağlığı ile ilgili konulardaki yasaları hayata geçirmekten daha önemli bir göreviniz olmaması gerekir” diye konuştular.
Hal Yasası’nı hayata geçirmek için milletvekillerine çağrı yapan vatandaşlarımız, biraz daha duyarlı olunması gerektiğine dikkat çektiler
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